Dumlupınar turu kolay geçti: 5-0

Dumlupınar Yeni Malatyaspor, London Sunday Challenge Cup’ta, rakip sahada FC Kawooya Purples’a 5-0 galip gelerek ikinci tura yükseldi.

Güney Londra’nın Bromley bölgesinde oynanan karşılaşmada Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi çok üstün bir oyun sergiledi. Mustafa Tiryaki, Kanan ve Volkan gibi önemli elemenlarından yoksun olarak sahaya çıkan Dumlupınar Yeni Malatyaspor rakibini farklı mağlup etmeyi bildi.

Maça tempolu başlayan ekibimiz Albert ile gol perdesini açtı. Buna Mustafa ikinci golü eklemekte gecikmedi ve devre 2-0 sonuçlandı. Son yarıda da sahada top kontrolünü elinde tutan Dumlupınar Yeni Malatyaspor gollerini atmaya devam etti. Albert iki gole daha imza atıp, hat-trick yaparken, Ridi de bir gol kaydetti ve karşılaşmanın skoru 5-0 oldu.