Arsenal’dan Adidas ile dev sponsorluk anlaşması Çıktığı son 9 resmi mücadeleden galibiyetle ayrılan Arsenal, dev bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Çıktığı son 9 resmi mücadeleden galibiyetle ayrılan Arsenal, dev bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Puma ile olan sözleşmeleri sona erecek olan Arsenal’in, gelecek sezondan itibaren yeni forma sponsorlarının Adidas olacağını duyurdu.

Premier Lig‘de çıktığı ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrıldıktan sonra 9 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Arsenal, dev bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Sezon sonunda Puma ile olan sözleşmeleri sona erecek olan Arsenal, 2019’dan itibaren yeni forma sponsorlarının Adidas olacağını duyurdu.

1994’ten bu yana Adidas ile çalışmayan Arsenal, haberi resmi Twitter hesabı aracılığıyla duyurdu.

Ünlü spor giyim firmasıyla 5 yıllığına anlaştığı belirtilen İngiliz ekibinin bu iş birliğinden yıllık 60 milyon sterlinkazanacağı öğrenildi. (FANATİK.COM)