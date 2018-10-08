“Ronaldo bana da tecavüz etti”

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun başı dertten kurtulmuyor.

30 dakika önce
0 21 Bir dakikadan az

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo‘nun başı dertten kurtulmuyor.

Amerikalı bir kadının tecavüz iddialarının ardından bir tecavüz iddiası da İngiltere‘den geldi. İsmi açıklanmayan kadın, Portekizli futbolcunun 2005 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Soruşturmanın başlatılmasının ardından polis, kadını o gün Londra‘daki otelden alıp evine götüren limuzin şoförü Vince Humphrey’in ifadesini aldı.

Şoför, sorgusunda “O gün kadını arabama aldığımda sürekli Ronaldo’nun vücuduna övgüler yağdırdı. Ronaldo gibi biriyle ilişkiye girdiği için çok mutlu ve heyecanlıydı. İlerde, Ronaldo’dan çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti.” dedi.

Polis, ifadenin ardından soruşturmayı durdurdu. (SPORHABERLERİ.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
384

Kuzey Londra’da 4 polis saldırıya uğradı

3 saat önce
134

Yeni İPhone’lar Türkiye’de ve diğer ülkelerde ne kadar?

1 gün önce
753

AB ile İngiltere, Brexit sürecinde anlaşmaya çok yakın

1 gün önce
995

Çingene kralına görkemli tören

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin