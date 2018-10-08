“Ronaldo bana da tecavüz etti” Tecavüz suçlamasıyla yargılanan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun başı dertten kurtulmuyor.

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo‘nun başı dertten kurtulmuyor.

Amerikalı bir kadının tecavüz iddialarının ardından bir tecavüz iddiası da İngiltere‘den geldi. İsmi açıklanmayan kadın, Portekizli futbolcunun 2005 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Soruşturmanın başlatılmasının ardından polis, kadını o gün Londra‘daki otelden alıp evine götüren limuzin şoförü Vince Humphrey’in ifadesini aldı.

Şoför, sorgusunda “O gün kadını arabama aldığımda sürekli Ronaldo’nun vücuduna övgüler yağdırdı. Ronaldo gibi biriyle ilişkiye girdiği için çok mutlu ve heyecanlıydı. İlerde, Ronaldo’dan çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti.” dedi.

Polis, ifadenin ardından soruşturmayı durdurdu. (SPORHABERLERİ.COM)