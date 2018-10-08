Markle’ın ablası sarayın kapısından döndü

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın gündem olan üvey kızkardeşi Samantha Markle, davetsizce geldikten sonra Buckhingam Sarayı’nın kapısından geri döndü.

Meghan Markle’ın üvey ablası Samantha Markle, birçok sorun yaşadığı kardeşi ile ‘yüzleşmek amacıyla’ ABD’den İngiltere’ye uçacağını açıkladı.

Ancak abla Markle, eline Meghan’ın fotoğrafı ile saraydan içeri girmek isteyince güvenlik tarafından reddedilerek içeri alınmadı.

İçeri alınmayan Samantha Markle bunun üzerine güvenliğe bir not teslim etti ve hediyelik eşyacıdan üvey kardeşi ve Prens Harry’nin maskelerini alarak bölgeden uzaklaştı.

Meghan Markle’ın bu davranışı “annesi hariç ailesinden kimseyle iletişime geçmek istemiyor” olarak yorumlandı.

ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın gizlice çekildiği söylenen fotoğraflarının düzmece olduğunun anlaşılması üzerine, Meghan Markle’ın ablası Samantha “Tamamen ben suçluyum” demişti.

Üvey ablası Samantha suçu üstelenirken, Meghan’ı ise sınıf atlama derdinde olan, sığ ve narsist biri olarak yorumlamıştı.

Bu tartışmaların ardından ne Meghan’ın babası ne de üvey ablası Mayıs’taki Kraliyet Düğünü’ne davet edilmemişlerdi.