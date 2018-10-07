LTM’den Ukrayna ziyareti

Londra Türk Master(LTM)  takımı, bir turnuvaya katılmak amacıyla gittiği Ukrayna’da tek maç oynayabildi.

4 saat önce
0 143 Bir dakikadan az
LTM ve FC Dnipro takımları maçtan önce biraraya geldi.

Londra Türk Master(LTM)  takımı, bir turnuvaya katılmak amacıyla gittiği Ukrayna’da tek maç oynayabildi.

Havaalanında bavullarının önce kaybolup, sonra bulunması nedeniyle turnuvada grubunda Türkiye ile oynaması gereken ilk maçını yapamayan LTM, ikinci karşılaşmada ise FC Dnipro ile 2-2 berabere kaldı.

Dnipropetrowski kentinin 100 yıllık kulübü FC Dnipro’nun veteran takımı karşısında 22 Eylül’de oynanan maçta LTM’nin gollerini İbrahim Mevlana ve Ali Menteş kaydetti. LTM Başkanı Ümit Çıkıkçıoğlu, valizlerde yaşadıkları şanssızlığın dışında ziyaretin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Öte yandan LTM takımı, Kasım ayında Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek Cumhuriyet Kupası ve Şubat 2019’da da Fas’taki bir turnuvada mücadele edecek.

LTM, Ukrayna ziyaretinde bir maç oynama şansı yakaladı.
LTM’liler, Ukrayna’ya gittikleri uçakta.
LTM kafilesi kendilerine verilen bir yemekte.
Ümit Çıkıçıoğlu, İbrahim Osman ve yeğeni Edan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

3 gün önce
183

Galatasaray kaçırdı, Porto attı

4 gün önce
219

Manchester City, Hoffenheim’de 2-1 galip

5 gün önce
244

Dağlık Karabağ krizi Henrikh Mkhitaryan’ı vurdu!

6 gün önce
229

Porto-Galatasaray maçının hakemi İngiliz Oliver

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin