LTM’den Ukrayna ziyareti

Londra Türk Master(LTM) takımı, bir turnuvaya katılmak amacıyla gittiği Ukrayna’da tek maç oynayabildi.

Havaalanında bavullarının önce kaybolup, sonra bulunması nedeniyle turnuvada grubunda Türkiye ile oynaması gereken ilk maçını yapamayan LTM, ikinci karşılaşmada ise FC Dnipro ile 2-2 berabere kaldı.

Dnipropetrowski kentinin 100 yıllık kulübü FC Dnipro’nun veteran takımı karşısında 22 Eylül’de oynanan maçta LTM’nin gollerini İbrahim Mevlana ve Ali Menteş kaydetti. LTM Başkanı Ümit Çıkıkçıoğlu, valizlerde yaşadıkları şanssızlığın dışında ziyaretin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Öte yandan LTM takımı, Kasım ayında Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek Cumhuriyet Kupası ve Şubat 2019’da da Fas’taki bir turnuvada mücadele edecek.