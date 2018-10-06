TTFF’e bina hissesi

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) aylık toplantısında ilginç bir teklif yapıldı.

Geçtiğimiz Salı akşamı gerçekleşen ve 14 takımın katıldığı toplantıda Kuzey Kıbrıs Mağusa’da faaliyet gösteren Dörter Construction firmasının sahibi Nihat Dörter de katılarak, ilginç bir sponsorluk önerisi sundu. Verilen bilgiye göre Dörter Construction’un yaptığı ve 50 bin sterlin değerindeki modern binalardan birinin yarısının hissesi TTFF’e verilecek. TTFF Yönetim Kurulu da bunu istediği şekilde değerlendirecek. Federasyon Başkanı Serdar Sarı, TTFF’nin bu sponsorluk anlaşmasından önemli gelir sağlayacağını söyledi.

Toplantıda Türk Ligi Karması’nın Kuzey Kıbrıs’taki Cumhuriyet kutlamalarına bu yıl da katılacağı açıklandı. Serdar Sarı, Karma’nın teknik ve idari kadrosunun önümüzdeki günler içinde belirleneceğini ve takımın 15 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’ta olacağını ifade etti.

Türk Ligi’nde uzun yıllar oynayan ve şu anda da Türkmenköy veteran takımının kalesini koruyan Hakan Hazırcı’nın Türkiye’de bulunan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Hasan Hazırcı’nın anısı için de saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan Türk Ligi İkinci Küme maçlarının bu Pazar (7 Ekim) başlayacağı da toplantıda belirlendi. Takımlardaki eksiklikler nedeniyle geçen hafta TTFF tarafından son anda ertelenen ilk hafta maçları bu Pazar (14 Ekim) günü oynanacak. Lige Doğan Türk Birliği katılmama kararı aldı. Program şöyle:

Britannia Football Ground: 14.00 MTG-Baf Ülkü Yurdu, Peter May Sports Centre: 14.00 Kayseri FC-Fenerbahçe, Wadham Lodge: LTM Legends-K. Kaymaklı, Bingöl Zaza-Göksun Gaziantep (sahası belli değil)