Gençler Ligi’nde 9 takım oynayacak

TTFF tarafından organize edilen Türk Gençler Ligi’ne 9 takımın katılacağı açıklandı.

Erdoğan Baca başkanlığında toplanan Gençler Ligi Komitesi’nden alınan bilgiye göre U16’da altı, U14’te ise üç takım mücadele edecek. Takımlar Pymmes Park bu Cumartesi günü hazırlık karşılaşmaları oynayacak. İki kategoride de lig maçları 13 Ekim Cumartesi günü start alacak. Maçlar saat 12.30’da başlayacak.

Katılan takımlar şunlar:

U16 Ligi: Yeni Boğaziçi, Denizspor, Göztepe, Pekünspor, London United, Göksun/Amedspor

U14 Ligi: Yeni Boğaziçi, Denizspor, Göztepe-Amedspor