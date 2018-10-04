Türk Veteran Ligleri duyurusuz başladı!

Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Türk Veteran Ligleri geçtiğimiz Pazartesi akşamı başladı.

2 saat önce
0 29 Bir dakikadan az
Ligin yeni takımı Koçgiri, ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Türk Veteran Ligleri geçtiğimiz Pazartesi akşamı başladı.

Medyaya duyurusu yapılmadan start verilen veteran liglerinde O35’te dokuz, O45’te ise sekiz takım yer alıyor. Her Pazartesi akşamı Kuzey Londra, Harringey’deki New River Sports Centre’da oynanacak liglerde ilk hafta alınan sonuçlar şöyle:

O35 kategorisi:  Gazi FC-Adana: 7-1, Gaziantep-Narlı: 2-1, Koçgiri-Kötüre: 2-1, Türkmenköy-Kaleburnu: 3-2, Metro ilk haftayı boş geçirdi.

O45 kategorisi: Akdeniz-Euromed: 2-0, Vadili-Akıncılar: 1-0, Yeni Boğaziçi-Kıbrıs FC: 1-0, Mehmetçik, Türkmenköy’le oynaması gereken maça çıkmadı.

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

8 saat önce
126

Gaziantepspor son anda vurdu: 1-0

12 saat önce
469

105 bin Türk ismini değiştirdi

2 gün önce
210

Record amount of recycled plastic bottle

5 gün önce
278

Türk Ligi 2. Küme maçları 7 Ekim’e ertelendi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin