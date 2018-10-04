Türk Veteran Ligleri duyurusuz başladı!

Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Türk Veteran Ligleri geçtiğimiz Pazartesi akşamı başladı.

Medyaya duyurusu yapılmadan start verilen veteran liglerinde O35’te dokuz, O45’te ise sekiz takım yer alıyor. Her Pazartesi akşamı Kuzey Londra, Harringey’deki New River Sports Centre’da oynanacak liglerde ilk hafta alınan sonuçlar şöyle:

O35 kategorisi: Gazi FC-Adana: 7-1, Gaziantep-Narlı: 2-1, Koçgiri-Kötüre: 2-1, Türkmenköy-Kaleburnu: 3-2, Metro ilk haftayı boş geçirdi.

O45 kategorisi: Akdeniz-Euromed: 2-0, Vadili-Akıncılar: 1-0, Yeni Boğaziçi-Kıbrıs FC: 1-0, Mehmetçik, Türkmenköy’le oynaması gereken maça çıkmadı.