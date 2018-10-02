TTFF aylık toplantısı bu akşam

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Ekim ayı toplantısı bu akşam (2 Ekim Salı) yapılacak.

Kuzey Londra Harringey bölgesinde, Green Lanes üzerinde bulunan Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’ndeki toplantı saat 19.30’da başlayacak.

Federasyon yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı toplantıda liglerin genel durumu ele alınacak. İkinci Küme’deki son düzenlemenin yanısıra, Gençler U16 ve U14 ligleri ile veteran O35 ve O45 ligleri ile ilgili son kararlar da duyurulacak.