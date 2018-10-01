Jose Mourinho, kovulmanın eşiğine geldi İngiltere'de Manchester United menajeri Jose Mourinho, büyük bir sıkıntı içerisinde durmaya devam ediyor.

İngiltere‘de Manchester United menajeri Jose Mourinho, büyük bir sıkıntı içerisinde durmaya devam ediyor.

Portekizli teknik adam, bu sezon yaşanan başarısızlık sonrası görevini kaybetme tehlikesi yaşıyor. 7 lig maçında 3 galibiyet alabilen ve son olarak West Ham’a 3-1 yenilen ManU’da Mourinho’nun milli takım arasında gönderilmeye yakın olduğu bildirildi. Pogba ile sorunlar yaşayarak da dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcının kredisinin tükendiği aktarıldı.

İLK HEDEF ZIDANE

Zinedine Zidane‘ın yoğunluk kazandığı Kırmızı Şeytanlar‘da, Fransız teknik direktörle görüşmelerin bile yapıldığı iddia edildi. Zidane’ın da İngilizce dersler almaya başladığı eklendi. (SKORER.COM)