Manchester United, dağıldı

Manchester United, West Ham United deplasmanında 3-1 mağlup oldu ve zirveden uzak kaldı.

3 saat önce
0 112 Bir dakikadan az

Manchester UnitedWest Ham United deplasmanında 3-1 mağlup oldu ve zirveden uzak kaldı.

West Ham United, son haftaların yıldızı Felipe Anderson‘un 5. dakikadaki golüyle öne geçti. Andriy Yarmolenko, 43. dakikada farkı 2’ye çıkardı ve West Ham devreye 2-0 önde gitti.

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, fark azalmayınca 57 ila 71. dakikalar arası 3 değişiklik birden yaptı. Bu dakikalarda Paul Pogba da oyundan alındı. Manchester United, sonradan oyuna giren Marcus Rashford’ın 71. dakikadaki golüyle farkı 1’e indirdi.

MANCHESTER 10 PUANDA KALDI

West Ham United’ın yıldızı Marko Arnautovic, 74. dakikada karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve maçın skorunu belirledi. Bu galibiyetle birlikte West Ham United, puanını 7’ye yükseltti. Manchester United ise 10 puanda kaldı. West Ham, gelecek hafta Brighton & Hove’a konuk olacak. Manchester United ise sahasında Newcastle’ı ağırlayacak. (SPORHABERLERİ)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

8 saat önce
143

Devler yenişemedi, zirve değişti

9 saat önce
138

Arsenal Mesut’la kazandı

15 saat önce
157

Cenk Tosun siftah yaptı

2 gün önce
191

Mourinho’dan Pogba’ya

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin