Manchester United, dağıldı Manchester United, West Ham United deplasmanında 3-1 mağlup oldu ve zirveden uzak kaldı.

Manchester United, West Ham United deplasmanında 3-1 mağlup oldu ve zirveden uzak kaldı.

West Ham United, son haftaların yıldızı Felipe Anderson‘un 5. dakikadaki golüyle öne geçti. Andriy Yarmolenko, 43. dakikada farkı 2’ye çıkardı ve West Ham devreye 2-0 önde gitti.

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, fark azalmayınca 57 ila 71. dakikalar arası 3 değişiklik birden yaptı. Bu dakikalarda Paul Pogba da oyundan alındı. Manchester United, sonradan oyuna giren Marcus Rashford’ın 71. dakikadaki golüyle farkı 1’e indirdi.

MANCHESTER 10 PUANDA KALDI

West Ham United’ın yıldızı Marko Arnautovic, 74. dakikada karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve maçın skorunu belirledi. Bu galibiyetle birlikte West Ham United, puanını 7’ye yükseltti. Manchester United ise 10 puanda kaldı. West Ham, gelecek hafta Brighton & Hove’a konuk olacak. Manchester United ise sahasında Newcastle’ı ağırlayacak. (SPORHABERLERİ)