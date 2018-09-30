Özil’in sevgilisi Amine Gülşe, en güzel üçüncü yenge Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil rakiplerine bu kez sevgilisi Amine Gülşe ile fark attı.

Arsenal’in yıldız futbolcusu Mesut Özil rakiplerine bu kez sevgilisi Amine Gülşe ile fark attı. Amine Gülşe, İngiliz taraftarlarının oylarıyla ‘En güzel yengeler’ listesine üçüncü sıradan girdi.

Alman A Milli Takımı’ndan ırkçılık söylemleri yüzünden ayrılan Mesut Özil‘in yüzü sevgilisi Amine Gülşe’den güldü. Amine Gülşe, İngiltere‘nin en güzel üçüncü yengesi seçildi.

“EN GÜZEL YENGE HANGİSİ?”

İngiltere Premier Ligi’nin başlamasıyla, dünyaca ünlü futbolcuların sevgilileri de İngiltere manşetlerine çıktı. ‘Whalebets.com’internet sitesi, bu sezon Premier Lig’de forma giyen futbolcuların sevgilileri arasında ‘hangisinin en güzel’ olduğunu seçti.

AMİNE GÜLŞE, LİSTEDE ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ

2014’te Miss Turkey güzeli seçilen Amine Gülşe, İngiliz taraftarın oylarıyla ilk 10 kişilik güzeller listesine üçüncü sıradan girdi.

MORAL TATİLİNE ÇIKMIŞTI

Bu saldırılar yüzünden Alman Milli Takımı ile yollarını ayıracağı konuşulan yıldız futbolcu, moral bulmak için sevgilisi Amine Gülşe ile tatile çıkmıştı.