Türk Ligi 2.Küme yarın başlıyor

Türk Ligi’nde Birinci Küme’de yarın ikinci hafta maçları oynanırken, İkinci Küme’de 2018-19 sezonu start alacak.

3 saat önce
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Türk Ligi’nde Birinci Küme’de yarın ikinci hafta maçları oynanırken, İkinci Küme’de 2018-19 sezonu start alacak.

İlk haftayı üç puanla kapatan Gaziantepspor, Türkmenköy’ü ağırlayacak. Maç New River Sports Centre’da saat 13.30’da başlayacak.

Douglas Eyr Sports Centre’da ise ilk haftanın diğer galibi Yeni Boğaziçi, Amedspor’u konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati 14.00.

Ligdeki ilk maçlarına çıkacak Mehmetçik ile Esenler FC ise kozlarını New River Sports Centre’da paylaşacak. Karşılaşma saat 11.30’da başlayacak.

İKİNCİ KÜME’DE İLK HAFTA

İkinci Küme’de ilk hafta karşılaşmaları da yarın oynanacak. Program şöyle:

Pekünspor-Doğan TB, Baf Ülkü Yurdu-MTG, Bingöl Zaza-Göksun Gaziantep, Kayseri FC-Fenerbahçe, LTM Legends-Kaymaklı.

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