Mourinho’dan Pogba’ya

Bir süredir aralarında büyük bir gerginlik bulunan Jose Mourinho ile Paul Pogba arasındaki demeç trafiği sürüyor.

40 dakika önce
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Bir süredir aralarında büyük bir gerginlik bulunan Jose Mourinho ile Paul Pogba arasındaki demeç trafiği sürüyor. Son olarak Mourinho, bugün oynayacakları West Ham United maçı öncesinde Fransız yıldızla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Bir süredir aralarında büyük gerginlik bulunan Jose Mourinho ile Paul Pogba arasındaki demeç trafiği sürdü.

Manchester United‘ın bugün West Ham United‘la deplasmanda oynayacağı Premier Lig maçı öncesinde Mourinho’dan Pogba ile ilgili flaş açıklamalar geldi.

Kırmızı Şeytanlar’ın Portekizli menajeri, “Hiçbir futbolcu, kulüpten daha büyük değildir. Eğer Pogba iyi çalışırsa oynar, çalışmazsa oynamaz.” diyerek Fransız yıldızı medya aracılığıyla uyardı.

Öte yandan oyuncusunun antrenmanlarda gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyleyen Mou, “Pogba’nın bu hafta antrenmanlarda gösterdiği performanstan çok memnunum. Takımımızın iyi ve karakterli oyunculara ihtiyacı var. Bu yüzden yarınki maçta oynayacak.” şeklinde konuştu.

Mourinho, geçtiğimiz günlerde Pogba’dan ikinci kaptanlık görevini aldığını duyurmuştu. (FANATİK.COM)

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