En büyük hedef kitlemiz gençler

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı, tam zamanında göreve gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2 saat önce
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TTFF Başkanı Serdar Sarı.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı, tam zamanında göreve gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Ligi’nde yaşanan sorunlar nedeniyle takımların çekilmeye başladıklarını belirten Serdar Sarı, bunu önlemenin tek yolunun gençlere sahip çıkmak olduğunu ifade etti. Gecesini, gündüzüne katarak sağlam bir yapıya sahip Gençler Ligi’ni oluşturmaya çalıştığını kaydeden Başkan Sarı, “Hedef kitlemiz gençler” dedi ve bu yıl 10 takımla başlayacak ligin gelecek sezon daha da büyüyeceğine işaret etti.

Serdar Sarı, veteran liglerinde 8’er takımlı iki kategoride maçların oynanacağını söyledi.

 

 

 

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