Manchester City, Agüero’nun sözleşmesini 2021’e kadar uzattı İngiltere ekibi Manchester City, Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İngiltere ekibi Manchester City, Arjantinli yıldızı Sergio Agüero‘nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı. 2011 yılında İspanya‘nın Atletico Madrid takımından Manchester City’e transfer olan Agüero’nun sözleşmesi 2020 yılında sona erecekti. Mavi-beyazlıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Sergio Agüero’nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılıp 2021 yılında sona ereceği bildirildi.

BU SEZON 3 GOLÜ VAR

Arjantinli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 5 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. (SPORHABERLERİ.COM)