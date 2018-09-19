Galatasaray-Lokomotiv Moskova ‘yı sahadan sildi: 3-0

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptı.

7 saat önce
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne muhteşem bir başlangıç yaptı. D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı konuk eden Aslan, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan’ın golleriyle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve ilk maçlar sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray’da Badou Ndiaye, çift sarı karttan kırmızı kart görerek 3 Ekim’de Porto ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi‘nde tek temsilcimiz Galatasaray, D Grubu ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova‘yı konuk etti.

Sarı-Kırmızılılar, 44 bin kişilik taraftarının da müthiş desteğiyle Lokomotiv Moskova karşısında resital sergiledi. 9. dakikada Gary Rodrigues, 67. dakikada Eren Derdiyok ve 90+4’te Selçuk İnan’ın penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan Aslan, ilk maçlar sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray’da Badou Ndiaye, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımının son 10 dakikayı 10 kişi oynamasına neden olurken, Senegalli yıldız, 3 Ekim’de oynanacan Porto deplasmanında cezalı duruma düştü.

Galatasaray, elde ettiği bu farklı galibiyetle 2.7 milyon Euro galibiyet gelirini de kasasına koydu. (FANATİK)

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