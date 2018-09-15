Dumlupınar YM-Koçgiri

Türk Ligi’nde 2018-19 sezonunun ilk resmi maçında Dumlupınar Yeni Malatyaspor ile Koçgiri bu Pazar (16 Eylül) günü Community Shield’i kazanmak için mücadele edecek.

4 saat önce
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Türk Ligi’nde 2018-19 sezonunun ilk resmi maçında Dumlupınar Yeni Malatyaspor ile Koçgiri bu Pazar (16 Eylül) günü Community Shield’i kazanmak için mücadele edecek. New River Sports Centre’daki karşılaşmanın başlama saati 16.30.

Bu arada veteran ve gençler kategorilerinde de Community Shield maçları oynanacak.

Veteranlar O35’te Gazi ile Kaleburnu, O45’te de Türkmenköy ile Akdeniz yine New River Sports Centre’da karşılaşacak. Gençler U16 kategorisinde Yeni Boğaziçi ile Amedspor mücadele edecek. Bu maçlar saat 15.00’de start alacak.

Community Shield maçına yine New River Stadı ev sahipliği yapacak.
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