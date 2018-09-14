Türkmenköy çalışıyor

Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Türkmenköy, 23 Eylül’de başlayacak ligin ilk maçı için antrenmanlarını sürdürüyor.

8 saat önce
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Yeni trasferlerden Can.

Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Türkmenköy, 23 Eylül’de başlayacak ligin ilk maçı için antrenmanlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Yeni Boğaziçi ile karşılaşan Türkmenköy bu Pazar günü de Zaza Bingölpor ile ikinci hazırlık maçını oynayacak.

Türkmenköy Sorumlusu Mustafa Dereci, kadroyu genç ve yetenekli isimlerle takviye ettiklerini belirterek, “Her sezon olduğu gibi ligin keyifli takımlarından biri olmaya devam edeceğiz” dedi.

Emrah da, Türkmenköy’ün yenilerinden.
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