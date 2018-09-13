11 takımız Londra Kupalarında oynayacak Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından organize edilen kupalarda 11 takımımız yer alacak.

Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından organize edilen kupalarda 11 takımımız yer alacak.

Türk Ligi Birinci Küme’den 5, İngiliz liglerinden 3 ve Veteran Liglerinden 3 temsilcimiz 7 Ekim’de oynanacak ilk tur karşılaşmalarında mücadele edecek.

LFA tarafından belirlenen eşleşmeye göre takımlarımızın rakipleri şöyle.

LONDON SUNDAY CHALLENGE CUP

1.Tur (7 Ekim 2018 Pazar)

Omonia-Koçgiri

FC Kawooya Purples-Dumlupınar Yeni Malatyaspor

Jam-Cortez

LONDON SUNDAY CHALLENGE TROPHY CUP

Tur (7 Ekim 2018 Pazar)

Italia Wasteels-Türkmenköy

Mehmetçik Galatya-Birbeck Orient

GS FC-Chimaira Reserves

Türkocağı-Bermondsey-Emerson United

LONDON SUNDAY JUNIOR CUP

Tur (7 Ekim 2018 Pazar)

Vale County-Yavruvatan

LONDON SUNDAY VETERANS CUP

Tur (14 Ekim 2018 Pazar)

Londra Türk Masterler-Walthamstow Red Star

Continental 58-Londra Türk Masterler Legends

Mayfair United-Anatolians