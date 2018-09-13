11 takımız Londra Kupalarında oynayacak
Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından organize edilen kupalarda 11 takımımız yer alacak.
Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından organize edilen kupalarda 11 takımımız yer alacak.
Türk Ligi Birinci Küme’den 5, İngiliz liglerinden 3 ve Veteran Liglerinden 3 temsilcimiz 7 Ekim’de oynanacak ilk tur karşılaşmalarında mücadele edecek.
LFA tarafından belirlenen eşleşmeye göre takımlarımızın rakipleri şöyle.
LONDON SUNDAY CHALLENGE CUP
1.Tur (7 Ekim 2018 Pazar)
Omonia-Koçgiri
FC Kawooya Purples-Dumlupınar Yeni Malatyaspor
Jam-Cortez
LONDON SUNDAY CHALLENGE TROPHY CUP
- Tur (7 Ekim 2018 Pazar)
Italia Wasteels-Türkmenköy
Mehmetçik Galatya-Birbeck Orient
GS FC-Chimaira Reserves
Türkocağı-Bermondsey-Emerson United
LONDON SUNDAY JUNIOR CUP
- Tur (7 Ekim 2018 Pazar)
Vale County-Yavruvatan
LONDON SUNDAY VETERANS CUP
- Tur (14 Ekim 2018 Pazar)
Londra Türk Masterler-Walthamstow Red Star
Continental 58-Londra Türk Masterler Legends
Mayfair United-Anatolians