11 takımız Londra Kupalarında oynayacak

Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından organize edilen kupalarda 11 takımımız yer alacak.

48 dakika önce
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Londra Türk Masterler Legends, London Veterans Cup’ta da iddialı.

Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından organize edilen kupalarda 11 takımımız yer alacak.

Türk Ligi Birinci Küme’den 5, İngiliz liglerinden 3 ve Veteran Liglerinden 3 temsilcimiz 7 Ekim’de oynanacak ilk tur karşılaşmalarında mücadele edecek.

LFA tarafından belirlenen eşleşmeye göre takımlarımızın rakipleri şöyle.

LONDON SUNDAY CHALLENGE CUP

1.Tur (7 Ekim 2018 Pazar)

Omonia-Koçgiri

FC Kawooya Purples-Dumlupınar Yeni Malatyaspor

Jam-Cortez

LONDON SUNDAY CHALLENGE TROPHY CUP

  1. Tur (7 Ekim 2018 Pazar)

Italia Wasteels-Türkmenköy

Mehmetçik Galatya-Birbeck Orient

GS FC-Chimaira Reserves

Türkocağı-Bermondsey-Emerson United

LONDON SUNDAY JUNIOR CUP

  1. Tur (7 Ekim 2018 Pazar)

Vale County-Yavruvatan

LONDON SUNDAY VETERANS CUP

  1. Tur (14 Ekim 2018 Pazar)

Londra Türk Masterler-Walthamstow Red Star

Continental 58-Londra Türk Masterler Legends

Mayfair United-Anatolians

 

 

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