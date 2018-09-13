Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. PPK faizi 6,25 puan arttırdı. Böylece faiz, yüzde 17.75’ten yüzde 24’e çıkmış oldu. Karar öncesi 6.41’i gören dolar Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 6.03 TL’ye kadar geriledi. Dolar, kısa süre sonra yeniden 6.18 seviyesine yükseldi. Faiz kararı sonrasında Borsa İstanbul ise 91.859 puandan 93.570 puana yükseldi.

Para Politikası Kurulu’ndan alınan kararlar şöyle:

*Merkez Bankası fiyat İstikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek

*Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek

*Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenecek.

ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ RİSK SÖZ KONUSU

*İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek

*Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir.

*Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir

*İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir

İÇ TALEPTE YAVAŞLAMA HIZLANIYOR

*Bu çerçevede kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir

*Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir

*Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.

GEÇMİŞ AYLARDA NE YAPMIŞTI

TCMB ana fonlama aracı olan geç likidite penceresi faizini Nisan ayında 75 baz puan artırdıktan sonra 23 Mayıs’ta olağanüstü toplanarak uzun süredir ana fonlama aracı olarak kullandığı geç likidite penceresi faizini 300 baz puan artışla yüzde 16.50 seviyesine çekmiş ve bir haftalık repo faizini de bu oranla eşitlemişti. Politika faizini 7 Haziran’da 125 baz puan yükselten Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz toplantısında ise faizlerde değişiklik yapmadı.

TCMB’nin sadeleştirme sürecini 7 Haziran’da tamamlamasıyla gecelik vadede borç verme ve borç alma faizleri bir hafta vadeli repo ihale faizine kıyasla artı/eksi 150 baz puanlık marj ile; geç likidite penceresi borç verme faizi ise gecelik borç verme faizine 150 baz puan eklenerek hesaplanıyor.

BEKLENTİLER BÖYLEYDİ

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın bugün PPK toplantısında politika faizinde artış yapacağını tahmin ediyordu. AA Finans’ın PPK Beklenti Anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 425 baz puan idi. Ekonomistler en yüksek 725 baz puanlık, en düşük ise 275 puanlık artış tahmininde bulunmuştu. Reuters’ın anketine katılan 11 kurumun faiz artırım tahminleri 200 ile 725 baz puan arasında değişiyordu.