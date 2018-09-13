Güle oynaya fark attılar: 5-1

Herts Senior Football League Divison One’da Bush Hill Rangers, Oxhey FC’yi de farklı skorla aştı.

Sahası Donkey Lane’de rakibini konuk eden temsilcimiz erken gelen golle rahatladı. İlerleyen dakikalarda da baskılı futbolunu gollerle süsleyen ve sahadan 5-1 galip ayrılan Bush Hill Rangers, ligde 4 maçta 12 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Lider Hadley Reserves’in ise 6 maçta 13 puanı bulunuyor.

Maçın en iyisi seçilen Tashan 13’te skoru 1-0 yaptı. 38’de Vedat ikinci golü attı ve devre 2-0 sonuçlandı. 50’de farkı bire indiren Oxhey FC, ardından bir penaltı atışı kazandı. Ancak kaleci Kemal başarılı bir kurtarışla gole geçit vermedi. Claudio 65’ta, Elliot 68’de ve Zaine 85’te Bush Hill Rangers’a üç gol daha kazandırdı ve karşılaşma 5-1 sonuçlandı.

Temsilcimiz dört maçta 27 gol atarken, kalesinde sadece 4 gole izin verdi.