Emre Akbaba, İngiliz medyasında

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta 2-0 geriye düştüğü maçta İsveç‘i 3-2 mağlup eden A Milli FutbolTakımı’nın başarısı dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz The Guardian gazetesi, İsveç-Türkiye maçını “gecenin en büyük draması” olarak nitelendirdi. Türk Milli Takımı’nın “fevkalade iki gol”le karşılaşmayı kazandığını yazan gazete, Emre Akbaba’nın 88. ve 90+2. dakikalarda gelen golleriyle maçın kahramanı olduğunu kaydetti.

Karşılaşma için Türkiye’nin “sıra dışı geri dönüşü” ifadesini kullanan BBC, İsveç Milli Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası‘nda da İngiltere‘ye kaybettiğini hatırlatırken, Emre Akbaba’nın ilk golü için, “mükemmel bir takım oyununun sonucu” yorumunu yaptı.

Daily Mail gazetesi, Türkiye’nin galibiyeti için “afallatıcı” ifadesini kullandı. Türkiye’nin iyi başladığı maçta uzun süre sonuç alıcı vuruş yapamadığı belirtilen haberde, yenik duruma düşen takıma Hakan Çalhanoğlu’nun golünün “can simidi” olduğu kaydedildi.

İsveç’in farkı açma şanslarını değerlendiremediğini belirten gazete, “son sözü” Emre Akbaba’nın söylediğini yazdı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA), internet sitesinde yer alan maç yorumunda ise, son dakikalarda attığı iki golle galibiyetin mimarlarından Emre Akbaba içen “Türkiye’nin kahramanı” ifadesini kullandı. (FANATİK.COM)