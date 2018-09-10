Türkiye, İsveç sınavında
Yeni organize edilen Avrupa Uluslar Ligi’nde Türk Milli Takımı, ikinci sınavını bu akşam İsveç karşısında verecek.
Yeni organize edilen Avrupa Uluslar Ligi’nde Türk Milli Takımı, ikinci sınavını bu akşam İsveç karşısında verecek.
B Ligi 2. Gruba dahil bu maç İsveç’in Solna kentindeki Friends Arena’da İngiltere saatiyle saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT-1 kanalı tarafından naklen yayınlanacak.
Grubundaki, ilk maçta geçtiğimiz Cuma günü Trabzon’da Rusya’ya 2-1 kaybeden Türkiye, bugünkü 90 dakikadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek.
Avrupa Uluslar Ligi statüsüne göre grup birincisi olan takımlar A Ligi’ne yükselecek. B Ligi’nde gruplarında son sırayı alan ekipler ise C Ligi’ne düşecek. B Ligi’nde grup birincileri arasında oynanacak maçlar sonunda ilk sırayı alan takım ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına direkt olarak katılacak.