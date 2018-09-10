Türkiye, İsveç sınavında

Yeni organize edilen Avrupa Uluslar Ligi’nde Türk Milli Takımı, ikinci sınavını bu akşam İsveç karşısında verecek.

1 saat önce
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Yeni organize edilen Avrupa Uluslar Ligi’nde Türk Milli Takımı, ikinci sınavını bu akşam İsveç karşısında verecek.

B Ligi 2. Gruba dahil bu maç İsveç’in Solna kentindeki Friends Arena’da İngiltere saatiyle saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT-1 kanalı tarafından naklen yayınlanacak.

Grubundaki, ilk maçta geçtiğimiz Cuma günü Trabzon’da Rusya’ya 2-1 kaybeden Türkiye, bugünkü 90 dakikadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek.

Avrupa Uluslar Ligi statüsüne göre grup birincisi olan takımlar A Ligi’ne yükselecek. B Ligi’nde gruplarında son sırayı alan ekipler ise C Ligi’ne düşecek. B Ligi’nde grup birincileri arasında oynanacak maçlar sonunda ilk sırayı alan takım ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına direkt olarak katılacak.

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