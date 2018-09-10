Staja geldiği Londra’da kansere yenildi

Londra’da beş aydır cilt kanseri tedavisi gören Kadir Yiğit Bayraktar, fenalaşınca acil olarak kaldırıldığı St. Bartholomew’s Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 24 yaşında ölen Bayraktar, Türkiye’de toprağa verilecek.

GEÇEN yıl eylül ayında Londra’daki bir bankada staj yapmak için gelen İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu Bayraktar, Birkbeck Üniversitesi’nde de yüksek lisans yapıyordu. Bayraktar’ın genç yaşta ölümü ailesini derinden sarstı. Kadir Yiğit Bayraktar’ın babası Osman Bayraktar’ın Londra’da yaşayan iş ortağı Ulus Group yöneticisi Haydar Ulus, yaşanan süreçle ilgili şu bilgiyi verdi:

“Melonoma kanseri vardı. Son beş aydır tedavi görüyordu. Ameliyatla sağ ciğeri alındı. Bu kez nefes borusuna yerleşti. Whitechapel Hastanesi’nde tedavi görüyordu. İmmünoterapi tedavisine başlandı. Perşembe günü nefes darlığı geçirdi. Acil olarak St. Bartholomew’s Hastanesi’nde kaldırıldı. Beyine oksijen gitmeyince iki kez kalbi durdu. Cumartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Osman Bayraktar da yaptığı açıklamasında, “Canım, biricik aslan, yiğit oğlum Kadir Yiğit Bayraktar Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun” dedi.

Çok genç yaşta kansere yenik düşen Bayraktar’ın cenazesi Türkiye’ye götürülecek.(HÜRRİYET.COM)