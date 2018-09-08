Javier Gracia ayın Teknik Direktörü seçildi Watford ile sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve geçen ay üç maçını da kazanan İspanyol çalıştırıcının ayın teknik direktörü seçildiği kaydedildi.

Premier Lig’in internet sitesinden yapılan açıklamada, Watford ile sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve geçen ay üç maçını da kazanan İspanyol çalıştırıcının ayın teknik direktörü seçildiği kaydedildi.

Geçen yıl ocak ayından bu yana başkent ekibinde görev yapan 48 yaşındaki Gracia, oylamada meslektaşları Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino ve Maurizio Sarri’yi geride bıraktı. (SKORER)