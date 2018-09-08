Javier Gracia ayın Teknik Direktörü seçildi

Watford ile sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve geçen ay üç maçını da kazanan İspanyol çalıştırıcının ayın teknik direktörü seçildiği kaydedildi.

2 saat önce
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Premier Lig’in internet sitesinden yapılan açıklamada, Watford ile sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve geçen ay üç maçını da kazanan İspanyol çalıştırıcının ayın teknik direktörü seçildiği kaydedildi.

Geçen yıl ocak ayından bu yana başkent ekibinde görev yapan 48 yaşındaki Gracia, oylamada meslektaşları Jurgen KloppMauricio Pochettino ve Maurizio Sarri’yi geride bıraktı. (SKORER)

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