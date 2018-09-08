“Adaletsiz ekonomiyle başa çıkmak için vergiler yükselmeli”

CANTERBURY Başpiskoposu, ekonominin nasıl çalıştığına dair tekrar düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Daha fazla kamu harcamaları olması için, teknoloji devlerinden ve zenginlerden daha yüksek vergi alınmalı dedi.

Başpiskopos Justin Welby, BBC’ye yaptığı röportajda, ekonominin ‘adaletsiz’ olduğunu kaydetti.

Ayrıca, Ekonomik Adalet Komisyonun önde gelen üyesi olarak da, komisyon tarafından büyük bir raporun hazırlandığını belirtti.

Komisyonun talebi üzerine Justin Welby, teknoloji firmalarına yönelik yeni bir denetleyici mekanizmayı desteklediklerini belirtti.

İngiltere Kilisesi’nin ruhani lideri, Google ve Facebook gibi teknoloji devlerinin insanların kişisel verilerini sosyal olarak sorumlu bir şekilde kullanmasını sağlamak için yeni bir düzenleyicinin görevlendirileceğini söyledi. “Onlar muazzam bir güce sahipler ve verilerin kullanımı ve kullanımı insanların güvenliği için çok büyük etkilere sahip” dedi. “Ancak, bireylerin gelişmesi ve toplumumuzun refahı ve adaleti için de büyük etkileri var. Veriler paranın bulunduğu gerçek yerdir ve her zaman büyük güce sahip olan insanların denetlenmesi gerektiğini söylemiştik. Başpiskopos Welby ayrıca, asgari ücret artışının yaşam maliyetini daha iyi yansıtması gerektiğini ve mücadele eden ailelerin desteklenmesi gerektiğini savundu.