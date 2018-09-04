TTFF aylık toplantısı bu akşam yapılacak

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun yeni sezonun ilk aylık toplantısı bu akşam (4 Eylül Salı) yapılacak.

3 saat önce
0 105 Bir dakikadan az

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun yeni sezonun ilk aylık toplantısı bu akşam (4 Eylül Salı) yapılacak.

Kuzey Londra’nın Haringey bölgesindeki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde olacak aylık toplantı saat 19.30’da başlayacak.

Liglerde yer alacak kulüp temsilcilerinin de katılacağı toplantıda yeni sezonla ilgili hazırlıklar ele alınacak. Birinci ve İkinci Kümelerde fikstürlerin dağıtılacağı toplantıda Veteran ve gençler liginin başlama tarihleri de açıklanacak.

TTFF Başkanı Serdar Sarı, bu sezon Türk Liglerinin üç kategride altı küme halinde oynanacağını söyledi. Sarı, Birinci ve İkinci Kümelerde 10’ar takımın yer alacağını, gençler liginin ise U16 ve 14’te oynanacağını ifade etti.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

3 saat önce
129

Salford City’nin traktörü çalındı

4 gün önce
379

Hackney Belediyesi’nden gençler için 1 milyon sterlinlik proje

5 gün önce
294

Londra Masterler, liglere dönüş yaptı

1 hafta önce
355

Mourinho’dan 259 saniyelik basın toplantısı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin