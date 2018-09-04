TTFF aylık toplantısı bu akşam yapılacak Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun yeni sezonun ilk aylık toplantısı bu akşam (4 Eylül Salı) yapılacak.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun yeni sezonun ilk aylık toplantısı bu akşam (4 Eylül Salı) yapılacak.

Kuzey Londra’nın Haringey bölgesindeki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde olacak aylık toplantı saat 19.30’da başlayacak.

Liglerde yer alacak kulüp temsilcilerinin de katılacağı toplantıda yeni sezonla ilgili hazırlıklar ele alınacak. Birinci ve İkinci Kümelerde fikstürlerin dağıtılacağı toplantıda Veteran ve gençler liginin başlama tarihleri de açıklanacak.

TTFF Başkanı Serdar Sarı, bu sezon Türk Liglerinin üç kategride altı küme halinde oynanacağını söyledi. Sarı, Birinci ve İkinci Kümelerde 10’ar takımın yer alacağını, gençler liginin ise U16 ve 14’te oynanacağını ifade etti.