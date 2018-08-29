“Arsenal, Mesut Özil’i göndermeli” Arsenal'de geleceği belirsiz olan Mesut Özil için İngiltere'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Arsenal’de geleceği belirsiz olan Mesut Özil için İngiltere’den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Unai Emery’nin çalıştırdığı Arsenal’de Mesut Özil’in geleceği belirsizliğini korurken, dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

Arsenal’i yakından takip eden İngiliz gazeteci Stan Collymore, yazısında Arsenal’in Mesut Özil ile devam etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Arsenal’in Premier League’deki West Ham maçının kadrosunda da yer almayan Mesut Özil hakkında İngiliz gazeteci Stan Collymore ‘‘Arsenal, Mesut Özil’i en azından sezon sonuna kadar göndermeli çünkü Mesut, Emery’nin ihtyacı olan asker tipte bir oyuncu değil. Emery, tekniği daha düşük ama enerjik, sahada mücadele eden oyuncuları ister. Emery ile Özil el sıkışmalı, konuşmalı ve yollar ayrılmalı. Mesut şu an saha içinde Arsenal için lüks bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Arsenal Menajeri Unai Emery, West Ham maçı sonrasında Mesut Özil’i kadro dışı bırakmadığını, yıldız oyuncunun hasta olması nedeniyle kadroda yer almadığını dile getirmişti. (SÖZCÜ.COM)