Türkiye U16, İskoçya’ya 2-0 galip

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İngiltere'de düzenlenen St. George's Park Turnuvası'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

17 saat önce
0 217 Bir dakikadan az

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İngiltere‘de düzenlenen St. George’s Park Turnuvası’ndaki ilk maçında İskoçya’yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Burton kentindeki İngiltere Futbol Federasyonu St. George’s Park Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 47. dakikada Ravil Tagir ve 71. dakikada Emirhan Zaman kaydetti.

Milliler, turnuvadaki ikinci ve son maçında 24 Ağustos Cuma günü İngiltere ile karşılaşacak. (SKORER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

6 saat önce
377

GCSE sınav sonuçları açıklandı

7 saat önce
299

British Airways, Londra ile Tahran arasındaki uçuşları askıya alacağını ilan etti

7 saat önce
170

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Brunson açıklaması

8 saat önce
203

İki İngiliz şirketinin birleşme kararı incelemede…

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin