Türkiye U16, İskoçya’ya 2-0 galip 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İngiltere'de düzenlenen St. George's Park Turnuvası'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İngiltere‘de düzenlenen St. George’s Park Turnuvası’ndaki ilk maçında İskoçya’yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Burton kentindeki İngiltere Futbol Federasyonu St. George’s Park Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 47. dakikada Ravil Tagir ve 71. dakikada Emirhan Zaman kaydetti.

Milliler, turnuvadaki ikinci ve son maçında 24 Ağustos Cuma günü İngiltere ile karşılaşacak. (SKORER.COM)