Mehmetçik sezonu açtı

Birinci Küme temsilcisi Mehmetçik, 2018-19 futbol sezonunun ilk antrenmanını geçtiğimiz hafta yaptı.

15 saat önce
0 210 Bir dakikadan az

 

Mehmetçikli futbolcular yeni sezon çalışmalarına başladı.

Birinci Küme temsilcisi Mehmetçik, 2018-19 futbol sezonunun ilk antrenmanını geçtiğimiz hafta yaptı.

Enfield bölgesinde bulunan Donkey Lane sahalarında sezona giren Mehmetçik bir yandan çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da kadrosunu takviye etmeyi hedefliyor.

Menajer Bilge Tana, lige geçen yıldan çok daha güçlü kadroyla gireceklerini söyledi. Bu konuda futbolcularla görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Tana, hazırlıkların da haftada iki gün olarak hızlanacağını sözlerine ekledi.

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

15 saat önce
205

Yeni Boğaziçi sıkı çalışıyor

3 gün önce
299

Havai Fişek Festivali’nde birincilik İngiltere’nin

1 hafta önce
252

Yeni Boğaziçi topla buluştu

1 hafta önce
262

Mehmetçik sahaya iniyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin