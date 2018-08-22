Mehmetçik sezonu açtı

Birinci Küme temsilcisi Mehmetçik, 2018-19 futbol sezonunun ilk antrenmanını geçtiğimiz hafta yaptı.

Enfield bölgesinde bulunan Donkey Lane sahalarında sezona giren Mehmetçik bir yandan çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da kadrosunu takviye etmeyi hedefliyor.

Menajer Bilge Tana, lige geçen yıldan çok daha güçlü kadroyla gireceklerini söyledi. Bu konuda futbolcularla görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Tana, hazırlıkların da haftada iki gün olarak hızlanacağını sözlerine ekledi.