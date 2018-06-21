TTFF’de tüzük toplantısı

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun tüzük öneri ve değişikliklerini içeren Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

4 saat önce
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Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun tüzük öneri ve değişikliklerini içeren Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Geçtiğimiz Salı akşamı gerçekleşen toplantıda 28 yeni öneri ve değişiklik teklifi sunuldu. Bu teklifler, Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından onaylandığı takdirde uygulamaya geçilecek. Bunlar içinde en dikkat çekici değişiklik önerisi Yönetim Kurullarının bir yerine, her iki sezon için görev yapabilmesi oldu.

Öte yandan bu sezon görev yapacak yönetim kuruluna girmek isteyenler, bugün (21 Haziran) akşama kadar yazılı başvuru yapacak ve hangi görev için aday olduğunu bildirecek.

Başkanlık için şu ana dek Nazım Çelebi ve Serdar Sarı adaylıklarını resmen açıkladı. Asbaşkanlık için ise Osman Ercen, Ali Perçin ve Mehmet Elitok aday oldu.

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