İngiltere’de Maraşlı kız kardeşler davasında sürpriz gelişme

İngiltere'de Maraşlı ailenin yaşadığı dram hâlâ ülkenin gündeminde.

5 saat önce
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Elif Kaya.

İngiltere’de Maraşlı ailenin yaşadığı dram hâlâ ülkenin gündeminde. Elif Kaya’nın öldüğü kazada aracı süren Meliha Kaya’nın ölüme sebebiyet ile yargılandığı davanın düşebileceği belirtildi.

İngiliz The Sun gazetesi, buna neden olarak, ailenin yeteri kadar acı çekmesini gösterdi.

Middlesex Universitesi Kriminolji Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Meliha Kaya kazadan ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

Meliha Kaya

Kaza, 2016 yılında Londra’nın, South Woodford bölgesinde Chigwell Road üzerinde meydana gelmişti.

Arkadaş ziyareti dönüşünde içerisinde üç kişinin bulunduğu Meliha Kaya yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu Kaya’nın kullandığı araç takla atarak 1.5 metre yüksekliğindeki duvarı da aşıp bir ağacın gövdesine çarparak durabildi.

Maraşlı Kaya ailesinin 14 yaşında Eda isminde bir kız çocukları daha var. (HÜRRİYET.COM)

Jordash Graham da araçtaydı.
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