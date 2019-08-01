Kubilay Aka ve Miray Daner’in büyük aşkı sona erdi
yuncu Kubilay Aka ve Miray Daner iki yıl süren büyük aşklarına son verdi. Aka'nın sosyal medya hesabından duygusal vedası ise çok konuşuldu
Çukur dizisinin genç yıldızı Kubilay Aka, , uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile aşk
yaşıyordu. Birbirlerine her fırsatta aşklarını haykıran genç çiftten hayranlarını üzecek haber geldi.
İlişkilerine son verdiler
Daha iki hafta önce sosyal medya hesaplarından birbirlerine aşk dolu sözler söyleyen Daner ve Aka sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırdılar.