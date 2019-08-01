Kubilay Aka ve Miray Daner’in büyük aşkı sona erdi yuncu Kubilay Aka ve Miray Daner iki yıl süren büyük aşklarına son verdi. Aka'nın sosyal medya hesabından duygusal vedası ise çok konuşuldu

Çukur dizisinin genç yıldızı Kubilay Aka, , uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile aşk

yaşıyordu. Birbirlerine her fırsatta aşklarını haykıran genç çiftten hayranlarını üzecek haber geldi.

İlişkilerine son verdiler

Daha iki hafta önce sosyal medya hesaplarından birbirlerine aşk dolu sözler söyleyen Daner ve Aka sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırdılar.