Londra, Örge Volkan’la Cyprus Garden’da coşacak

Londra’da eğlence denince ilk akla gelen mekanlardan olan Cyprus Garden, Örge Volkan konseriyle coşacak.

Londra’da toplumu şarkılarıyla ve eğlenceli sahne programıyla coşturacak olan Örge Volkan 3 Mart Pazar akşamı sevenleriyle Cyprus Garden’da buluşacak. Yeni albümünün tanıtımını da yapacak olan Örge Volkan, Londra’da yeni parçalarını ilk kez hayranları için Cyprus Garden’da seslendirecek.

Bar tarzında eğlence programıyla sevenleriyle buluşacak olan Örge Volkan konseri giriş ücretleri 20 pound.

Londra’da her dönemde eğlencenin ilk sırada tercih edilen adreslerinden birisi olan Cyprus Garden her hafta eğlenceli programlarıyla eğlence severleri coşturmaya devam ediyor. 3 Mart gecesi düzenlenecek olan Örge Volkan konseri için rezervasyon yaptırmak için Cyprus Garden ile iletişim kurabilirsiniz.

The Fairways, Southend Road, Chingford E4 8TA adresinde bulunan Cyprus Garden Meze Bar & Restaurant’ta rezervasyon yaptırmak ya da ayrıntılı bilgi almak için 020 8527 9892 veya 07741 34 10 31 numaralı telefonları arayabilirsiniz.