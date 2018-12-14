“Duyguların yasaklanması çok saçma, benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı” Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' kategorisinde ödül alan Hadise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) tepki gösterdi.

Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Klip’ kategorisinde ödül alan Hadise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) tepki gösterdi. Hadise, yasaklanan Sıfır Tolerans klibini hatırlatarak, “Bence sevmek, öpmek, sarılmak dünyanın en normal duyguları. Bu duyguların yasaklanması çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı” dedi.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Klip’ kategorisinde ‘Farkımız Var’ klibiyle ödül alan Hadise, sene başında yasaklanan Sıfır Tolerans klibi üzerinden aldığı tepkilere dikkat çekti.

“Bence sevmek, öpmek, sarılmak dünyanın en özel ve en normal duyguları” diyen Hadise, şöyle devam etti:

“Ve bu duyguların yasaklanması çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı. Müzik ve sanat özgürlük demektir. Hayatları kısıtlanmış bütün kadınlara bu gelsin ödül. Hiçbir zaman susmadım. Biz kadınlar hep aynı savaşı veriyoruz. Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara gelsin bu ödül.”