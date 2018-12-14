“Duyguların yasaklanması çok saçma, benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı”

Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' kategorisinde ödül alan Hadise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) tepki gösterdi.

3 saat önce
0 83 Bir dakikadan az

  1. Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Klip’ kategorisinde ödül alan Hadise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) tepki gösterdi. Hadise, yasaklanan Sıfır Tolerans klibini hatırlatarak, “Bence sevmek, öpmek, sarılmak dünyanın en normal duyguları. Bu duyguların yasaklanması çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı” dedi.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Klip’ kategorisinde ‘Farkımız Var’ klibiyle ödül alan Hadise, sene başında yasaklanan Sıfır Tolerans klibi üzerinden aldığı tepkilere dikkat çekti.

“Bence sevmek, öpmek, sarılmak dünyanın en özel ve en normal duyguları” diyen Hadise, şöyle devam etti:

“Ve bu duyguların yasaklanması çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı. Müzik ve sanat özgürlük demektir. Hayatları kısıtlanmış bütün kadınlara bu gelsin ödül. Hiçbir zaman susmadım. Biz kadınlar hep aynı savaşı veriyoruz. Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara gelsin bu ödül.”

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

15 saat önce
151

İrlanda’da kürtaja izin veren yasa tasarısı parlamentodan geçti

1 gün önce
96

BÜ araştırma görevlisine ödül

5 gün önce
238

Karşıyaka’nın anıtına Dünya ödülü

1 hafta önce
153

Avrupa’nın en iyi karma projesi ödülü Türkiye’ye

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin