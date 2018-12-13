Eiza Gonzalez, Hawaii’yi yaktı
28 yaşındaki Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez siyah bikinisiyle tüm dikkat üzerine çekti.
28 yaşındaki Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez siyah bikinisiyle tüm dikkat üzerine çekti
Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez, Hawaii’de bir havuz başında görüntülendi. Siyah bikinisiyle dikkat çeken 28 yaşındaki starın fotoğrafları, İngiliz basınında yer buldu.
Yeni yılda birçok projede rol alacak Gonzalez, 2017’de gösterime giren Baby Driver (Tam Gaz) isimli filmle Hollywood’da adını duyurmuştu. Eiza Gonzalez’in Instagram’da 4,2 milyon takipçisi bulunuyor.