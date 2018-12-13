Eiza Gonzalez, Hawaii’yi yaktı

28 yaşındaki Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez siyah bikinisiyle tüm dikkat üzerine çekti.

3 saat önce
0 49 Bir dakikadan az

28 yaşındaki Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez siyah bikinisiyle tüm dikkat üzerine çekti

Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez, Hawaii’de bir havuz başında görüntülendi. Siyah bikinisiyle dikkat çeken 28 yaşındaki starın fotoğrafları, İngiliz basınında yer buldu.

Yeni yılda birçok projede rol alacak Gonzalez, 2017’de gösterime giren Baby Driver (Tam Gaz) isimli filmle Hollywood’da adını duyurmuştu. Eiza Gonzalez’in Instagram’da 4,2 milyon takipçisi bulunuyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 hafta önce
152

Avrupa’nın en iyi karma projesi ödülü Türkiye’ye

3 hafta önce
284

TOMA’lar yüz binlerce sterlin zararına hurdaya çıktı

3 hafta önce
297

“24 bin TL aylıkla Türkiye’ye geri dön”

4 hafta önce
180

Türk gençlerin KKTC’yi ziyaretini destekliyoruz

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin