Londra’daki ‘şiddet suçları’ için 14 milyon sterlinlik destek

3.3 milyar sterlinlik bir bütçeye sahip olan Met Polisi, başkent Londra’daki şiddet suçlarında son zamanlarda meydana gelen artışa yardımcı olmak için ekstra 14 milyon sterlin değerinde bütçe desteği alacak.

Polis teşkilatından Nick Hurd tarafından yapılan açıklamaya göre bu maddi desteğin, Birleşik Krallık’taki tüm polis teşkilatlarının yeni fonlama anlaşması kapsamında yapılan bir destek olduğunu dile getirerek, 2019-2020 yıllarını kapsayan fon desteği kapsamında Birleşik Krallık genelinde polis teşkilatlarına toplamda 970 milyon sterlin değerinde fon desteği sağlanacağını duyurdu.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, miktarın gerekli olan toplam maddi ihtiyacın “küçük bir kısmı” olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Şiddetli suçlarla mücadele etmek amacıyla, daha fazla hükümet fonuna ihtiyaç duyuyoruz. İçişleri Bakanlığı maddi destek konusunda bizlere sözler verdi. Ancak hükümet gereken miktarda fon desteği sağlamadı.”