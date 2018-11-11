Ashley Graham, Malibu’da

Büyük beden model Ashley Graham, reklam yüzü olduğu bikini markası için objektif karşısına geçti.

Graham, Malibu sahillerinde çekimdeydi. 30 yaşındaki süper model, rengarenk bikini ve mayolar giydi, saatler süren çekimde bol bol poz verdi. Ashley, hem kıvrımlı hem de fit olunabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Graham, Hollywood Life’a verdiği röportajda, insanların sürekli kilosu ve vücuduyla ilgili yorum yapmalarından bıktığını söylemişti. (HABERTÜRK)