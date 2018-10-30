Gigi Hadid: Ben de dolgun kalçalarım olsun isterdim Ünlü model Gigi Hadid modelliğe başladığı ilk yıllarda kilolu olmakla suçlanıyordu.

Ünlü model Gigi Hadid modelliğe başladığı ilk yıllarda kilolu olmakla suçlanıyordu. Şimdilerde ise yakalandığı Haşimoto hastalığı yüzünden çok zayıflayan Hadid, bu kez de fazla zayıf olmakla eleştiriliyor

ABD’li model Gigi Hadid, kilo almak isteyip alamadığını anlattı. Düzenlenen bir konuşmaya katılan güzel manken Gigi Hadid, manken arkadaşları Kendall Jenner ve Ashley Graham’la birlikte soruları cevaplandırdı.

Gigi Hadid, modelliğe başladığı ilk yıllarda kilolu olmakla suçlanıyordu. Şimdilerde ise yakalandığı Haşimoto hastalığı yüzünden çok zayıflayan Hadid, bu kez de fazla zayıf olmakla eleştiriliyor.

Konuşmasında Gigi Hadid, “Kilo almak için bir yandan hamburger yiyorum, bir yandan da squat yapıyorum. Aslında kendi haline bırakılma özlemi çekiyorum. Ben de dolgun kalçalarım olsun isterdim” (HABERTÜRK)