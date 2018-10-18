Rihanna’dan Bella Hadid pozu

Geçtiğimiz hafta bir davete katılan Bella Hadid’in cesur pozlarına Rihanna’dan cevap geldi. Ünlü şarkıcı adeta ‘O pozlar öyle değil, böyle verilir’ dedi

Paris’te bir yardım kuruluşunun galasına katılan Bella Hadid, gecede Jean Paul Gaultier’in bir koleksiyonunda yer alan pembe straplez bir elbise giydi. Hadid, sosyal medyada ardı ardına cesur pozlar paylaştı.

Rihanna ise kendi markasının birinci yıl kutlamaları için mini bir dünya turuna çıktı. Geçtiğimiz hafta Singapur’da bulunan ünlü şarkıcı da Cushnie markasının 2019 yaz koleksiyonuna ait bir elbise giydi ve tıpkı Bella Hadid gibi pozlar vererek, sosyal medya hesabından paylaştı.

Her iki ismin verdiği pozların neredeyse birebir aynı olduğu görülünce ‘Rihanna, Bella’ya poz nasıl verilir dersi vermiş’, ‘Riri, Bella’ya haddini bildirdi’ şeklinde yorumlar yapıldı.