Turkish Forum UK, ‘kanser’ konulu konferans düzenleyecek

Londra’da kurulu etkin sivil toplum kurumlarından Turkish Forum UK, kanser araştırmasında dünya çapında üne sahip Prof. Mustafa Camgöz’ün kanseri önleme ve yenmenin yollarını anlatacağı konferans düzenliyor.

TFUK’tan bu konuda yapılan açıklamada, 22 Kasım Perşembe günü Kensington Hilton otelinde düzenlenecek yemekli toplantıda, Prof. Mustafa Camgöz, kanser araştırmaları ve tedavisinde gelinen son aşama, yenilikler ile hastalığın tedavisinde yapılabilecekleri anlatacak.

Imperial College’da Kanser Araştırmaları Kürsüsü Başkanlığı yapan Prof. Mustafa Camgöz, bu toplantıda ayrıca Amazon’un en fazla satan kitaplar listesinde yer alan “ Beat Cancer – Kanseri Yen” adlı kitabını da okurları için imzalayacak. İngilizce ve Türkçe yayınlanan kitapta kanseri yenmenin yolları anlatılıyor. Kitabın yalnızca kanser hastaları için değil, bu hastalıktan korunmak isteyenler için de vazgeçilmez bir kaynak olduğu belirtiliyor.

Yemekli toplantı saat 19.00’da başlayacak ve ücreti 30.00 sterlin.