Kendall Jenner banyodan paylaştı!

ABD’li model Kendall Jenner, sosyal medyada paylaştığı çıplak fotoğrafıyla olay oldu.

Podyumların aranan ismi dünyaca ünlü model Kendall Jenner, banyodan paylaştığı cesur fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. 22 yaşındaki modelin, “Teknik olarak bu sadece benim vücudum” notuyla yayınladığı kareler büyük ilgi gördü. Paylaşım, kısa sürede milyonlarca beğeni ve binlerce yorum aldı. (GECCE)