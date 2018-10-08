Cara Delevingne itiraf etti: Tacize uğradım İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne (25), Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein tarafından tacize uğradığını itiraf etti.

İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne (25), Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein tarafından tacize uğradığını itiraf etti. Delevingne, “Ailesine zarar vermemek için konuşmadım. Ama anladım ki bu çok fazla kadına oluyor ve hepsi korktuğu için susuyor” dedi

Cara Delevingne, Twitter üzerinde başlatılan ve kadınların yaşadığı cinsel taciz olaylarını neden anlatmadıklarını açıkladıkları #WhyIDidntReport (#NedenAnlatmadım) etiketi üzerinden kendi sebebini paylaştı. 25 yaşındaki güzel model, Harvey Weinstein’in yıllar önce kendisini taciz ettiğini şu sözlerle anlattı:

“İlk oyunculuk deneyimimde Harvey Weinstein’den bir telefon aldım ve onunla film hakkında konuşmak için buluştum. Yanımızdaki insanlar gittiğinde Harvey biraz daha kalıp sohbet etmek istedi. Yalnız kaldığımızda birlikte olduğu oyunculardan ve cinsellikten bahsetmeye başladı. Sonra beni odasına davet etti, hemen reddettim.

Gitmem gerektiğini söyleyip kapıya yürüdüğümde beni öpmeye çalıştı. Çok güçsüz ve korkmuş hissettim. Ailesine zarar vermemek için konuşmadım. Ama anladım ki bu çok fazla kadına oluyor ve hepsi korktuğu için susuyor.”

Tüm bu yaşananların ardından Harvey Weinstein, gazetecilere yaptığı açıklamada, “İyi değilim ama deniyorum. Yardıma ihtiyacım var” dedi. Yapımcı, Arizona’da özel bir rehabilitasyon merkezine yerleşti. (HABERTÜRK.COM)