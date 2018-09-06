Kendall Jenner meslektaşlarından özür diledi

Defilelere çıkarken seçici davrandığını ve hepsine çıkmadığını söyleyen Kendall Jenner, diğer modellerin “zengin aile kızı” eleştirileri üzerine özür diledi. Jenner, “Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm ve özür dilerim. Bunu derken; devamlı seyahat etmenin zorluğundan, bitmeyen koşturmadan, yeme-içme problemlerimden, fiziken ve ruhen yaşadığımız yorgunluktan bahsediyordum” dedi

22 yaşındaki ABD’li model ayrıca, “Benim milyon tane işim var, sadece modellik yapmıyorum” ifadesini de kullanmıştı. Ödemek zorunda oldukları faturaların bulunduğunu, onun gibi zengin bir aileden gelmediklerini, iş reddetme lükslerinin olmadığını söyleyen modeller, Jenner’a ateş püskürmüştü.