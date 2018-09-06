Soyguna gittiği evde karnını doyurdu

Didcot, Oxfordshire'daki bir kuaför salonunu ve Wantage Road'daki daireyi soyan aç hırsız, soygun sırasında patates cipsi ve turta ile karnını doyurdu.

34 dakika önce
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Didcot, Oxfordshire’daki bir kuaför salonunu ve Wantage Road’daki daireyi soyan aç hırsız, soygun sırasında patates cipsi ve turta ile karnını doyurdu.

Thames Valley Polisi, hırsızın kendisine sıcak yemek hazırlamanın yanı sıra, mülkün içinde sigara içtiğini de söyledi.

Polis, Pazar günkü olayla ilgili önemli bilgilere sahip olduklarını düşündükleri bir adamın güvenlik kameraları görüntülerini yayınladı ve hırsızı tanıyanların polise ifade vermesini istedi.

Olayla ilgilenen polis memurlarından birisi, olayla ilgili raporunda “Hırsız soygun sırasında turta ve cips yedi ancak yediklerinin tadı bilinmiyor” şeklinde bilgi sundu.

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