Kraliçe Elizabeth de o kurala uymuştu İngiltere Kraliyet Ailesi'ne katılan gelinlerin başına dert açan "Etek boyu" sorunu şimdi de Prens Harry'nin çiçeği burnunda eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ı zorluyor.

İngiltere Kraliyet Ailesi’ne katılan gelinlerin başına dert açan “Etek boyu” sorunu şimdi de Prens Harry’nin çiçeği burnunda eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ı zorluyor.

Bu hafta Londra’da bir etkinliğe eşiyle katılan Meghan Markle, siyah smokin elbisesi ile şıklığını ve güzelliğini gözler önüne sererken, Kraliyet ailesinin etek boyu kuralını zorladı.

Daha önce Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın da başını ağrıtan etek boyu ve etek tarzı İngiltere gündemini meşgul etmişti. Fakat Meghan’a hak vermemek elde değil ne de olsa Kraliyet kuralları ile kavgalı olan Prenses Diana’nın gelini…

Prenses Di’nin kendisi de birçok kez etek boyu ve elbise seçimi konusunda kayınvalidesi ve sarayın katı kurallarına baş kaldırmıştı. Her ne kadar kraliyet gelinleri sınırları bazen zorlasa da o katı kurallara Kraliçe Elizabeth’in kendisi de yıllarca uydu. (SUPERHABER)