20 yaşındaki diyabet hastası tedaviyi reddedince yaşamını yitirdi

İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki Natasha Horne diyabet hastasıydı. Doktorları dinlemeyip iğnelerini yaptırmayınca komaya girip yaşamını yitirdi.

29 dakika önce
0 211 Bir dakikadan az

İngiltere’de yaşayan 20 yaşındaki Natasha Horne diyabet hastasıydı. Doktorları dinlemeyip iğnelerini yaptırmayınca komaya girip yaşamını yitirdi.

Genç kız 1. tip diyabet hastasıydı, normal yaşantımı etkiler diyerek doktorların onun için hazırladığı tedaviyi reddetti.

Acılı aile ise trajik olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Genç kızın üniversiteye yeni başladığını söyleyen ailesi geçen yıl aldığı haberle Natasha’nın hayatının tepetaklak olduğunu belirtiyor.

Genç kızın hastalığı düzenli kullanılan iğnelerle tedavi edilebiliyordu ancak, genç kız iğneden nefret ettiğini söyleyip, tedavi olmayı reddetti.

Durumu git gide ağırlaşan genç kız önce hafif diyabet atakları geçirmeye başladı, ardından durumu daha da kötüleşti.

Genç kız durumu daha da ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı ve komaya girerek yaşamını yitirdi.

Ailesi şimdi diyabet hastalığına karşı bilinç uyandırmak ve hastalara yardımcı olmak için bir dernek kurmayı planlıyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

42 dakika önce
115

TC Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Londra’da

45 dakika önce
115

Johnson: “Brexit müzakerelerinin sonu AB’nin zaferi olacak”

2 saat önce
126

‘Arada’ İngiltere’de

2 saat önce
174

Görme sorununuz varsa sürüş ehliyetiniz iptal edilebilir

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin