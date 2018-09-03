20 yaşındaki diyabet hastası tedaviyi reddedince yaşamını yitirdi

İngiltere’de yaşayan 20 yaşındaki Natasha Horne diyabet hastasıydı. Doktorları dinlemeyip iğnelerini yaptırmayınca komaya girip yaşamını yitirdi.

Genç kız 1. tip diyabet hastasıydı, normal yaşantımı etkiler diyerek doktorların onun için hazırladığı tedaviyi reddetti.

Acılı aile ise trajik olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Genç kızın üniversiteye yeni başladığını söyleyen ailesi geçen yıl aldığı haberle Natasha’nın hayatının tepetaklak olduğunu belirtiyor.

Genç kızın hastalığı düzenli kullanılan iğnelerle tedavi edilebiliyordu ancak, genç kız iğneden nefret ettiğini söyleyip, tedavi olmayı reddetti.

Durumu git gide ağırlaşan genç kız önce hafif diyabet atakları geçirmeye başladı, ardından durumu daha da kötüleşti.

Genç kız durumu daha da ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı ve komaya girerek yaşamını yitirdi.

Ailesi şimdi diyabet hastalığına karşı bilinç uyandırmak ve hastalara yardımcı olmak için bir dernek kurmayı planlıyor.