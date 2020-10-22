Londra’ya gitmek üzere 5 Kıbrıslı Türk, Baf Havalimanı’nda sigara kaçakçılığından tutuklandı
5 Kıbrıslı Türk’ün salı akşamı Baf Havalimanı’nda, valizlerinde bulunan gümrüksüz sigara ve tütün yüzünden tutuklandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, 5 Kıbrıslı Türk’ün Londra’ya gitmek üzere Baf Havalimanı’na gittiklerini ve valizlerinde yapılan aramada, 522 karton gümrüksüz sigara ile 25 kilo gümrüksüz tütün bulunduğunun tespit edildiğini yazdı.
Gazete, 5 Kıbrıslı Türk’ün bu ürünlerin gümrüğünü ve kesilen cezayı ödeyemediklerini, bu nedenle de tutuklandıklarını kaydetti.