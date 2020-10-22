Fransa’da bomba alarmı

9 hours önce
0 103 Bir dakikadan az

Fransa’nın Lyon kentinde bir tren istasyonu, bomba şüphesiyle tahliye edildi.

Fransa’nın Lyon kentindeki Part-Dieu tren istasyonunda şüpheli bir paket bulunması üzerine bomba alarmı verildi. Lyon polisi bomba tehdidi üzerine tren istasyonunu boşaltırken, olay yerine bomba imha ekipleri geldi. Boşaltılan tren istasyonunun etrafı kordona alındı. Twitter üzerinden vatandaşlara seslenen polis, görevlilerin işini zorlaştırmama çağrısında bulundu.

Bazı tren seferleri iptal edilirken, çoğu sefer de en az bir saat gecikme olacağı duyuruldu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

9 hours önce
498

Fransa’da iki Türk genç kıza polis şiddeti

6 days önce
1,136

Paris’te bir kişi başı kesilerek öldürüldü, polis salgırganı vurarak etkisiz hale getirdi

7 days önce
212

5 AB ülkesi, İsrail’e Batı Şeria’da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı

1 week önce
189

Çevreciler nükleer için harekete geçiyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.